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Erdemli protokolü sürücüleri uyardı, trafikte öncelik yayanın

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
Erdemli protokolü sürücüleri uyardı, trafikte öncelik yayanın
İÇIŞLERI Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Erdemli ilçesindeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Murat Bulut, Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler. TEMA Erdemli temsilcisi Murat Başer, mahalle muhtarları, emniyet ve jandarma trafik ekipleri yaya geçitlerinde araç sürücülerine işaretli yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesi konusunda uyarıda bulunup broşür dağıttı.
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Erdemli protokolü sürücüleri uyardı, trafikte öncelik yayanın
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