Erhan ÖZMEN: Moringantep

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teki ilk kadın kooperatifi Moringantep…ne demek derseniz, Moringa ve Gaziantep kelimelerinin birleşimi.Moringa ise literatürde mucize bitki olarak adlandırılan Hindistan kökenli "Moringa Oleifera" bitkisi.Katma değeri oldukça yüksek olan bu bitki 2017 yılında Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü Uzmanlarından Aysel Eskici'nin koordinatörlüğünü yaptığı bir proje kapsamında topraklarımızla tanışmış. İki yıldır Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yetiştiriciliği yapılıyor.Tabi iş sadece yetiştiricilikte kalmamış. Yetiştiricilikten, tanıtıma, halka anlatımına ve ürün çeşitlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütülmüş.Moringa bitkisinden çaylar, sabunlar, şampuanlar üretmişler.Bu çalışmalar için kooperatif kurulmuş.bir sistem oluşturulmak istenmiş ve başarılmış. Ve bu başarı Sayın Emine ERDOĞAN tarafındankategorisinde ödüllendirilmiş.Bu kooperatifi doğuran moringa bitkisi ama kooperatif başka ürünler de doğurmuş… Moringa bitkisi başta olmak üzere doğal ürünleri üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırmayı hedefleyen bu kooperatifin ürünlerine www.topraktanpazara. com adresinden ulaşabiliyorsunuz.Mesela BİBERİMO… Nurdağı halkının geçim kaynağı olan biberi, doğru üretim teknikleri ile üretip pul biber halinde ambalajlayarak sattıkları bir ürün. Bu ürünle Nurdağı'nın Acısını, Kadınların Mutluluğunu paylaşıyoruz diyorlar.'Yerelde Kalkınma için Yerli Üretim' düsturuyla yola çıkan hayaller bir sisteme dönüşmüş.Sistemde kadın var, üretim var, tarım var, pazarlama var, satış var, katma değer var… Daha ne olsun… Olması gereken sürdürülebilirlik… Sürdürülebilirlik için de hepimizden üreten kadınlarımıza biraz ilgi, biraz destek.Gaziantep medyasının kıymetli ve farklılıkları öne çıkaran temsilcisi Meral Ay bu haberi yaptığında çok etkilendim kadın girişimciler adına.Çalışkan müdürümüzMehmet Karayılan veekibini canı gönülden kutluyorgenç ülkemizin yenilikçi, yaratıcı,farklılık yaratan ve meraklıolan Kadın-Erkek girişimcileridesteklemelerini bekliyoruz…