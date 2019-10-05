Gaziantep iddiası olan bir şehir

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Akort Fuarcılık işbirliğinde ikincisi düzenlenen BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuarların açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in iddialı bir şehir olduğunu, gelecekte de bu iddiasını ve başarılarını sürdürmesi için durgunluk dönemlerinde de tanıtım çalışmalarına ara verilmemesi gerektiğini söyledi. Vali Gül, "Bu dönemde iki fuarı aynı anda düzenlemek başarı, Gaziantep iddiasıyla bunu sağlıyor" dedi. Günümüzün tasarruf dönemi olduğunu ancak her tasarruf döneminden sonra önemli atılımların yaşandığını kaydeden Vali Gül, "Gaziantep, daha önce bunu yapmış bir şehir. Ortadoğu ülkeleriyle güçlü ilişkileri var. Bugünden tanıtım çalışmalarını daha çok yapmamız lazım ki yarın bunun sonuçlarını kent olarak daha çok görelim" şeklinde konuştu. Geçmişte yapılan binaların bugünün standartlarına göre çok geride kaldığını belirten Gül, "Bugün neredeyse Gaziantep'in yarısın yeniden inşa etmek lazım. 80-90 metrekarelik yerlere 3-4 katlı evler yapılmış. İnsanlar artık daha güzel evlerde yaşamak istiyor. Bunun için eski binaların yerine daha çok sosyal konut yapmak lazım. Bu hem deprem güvenliği hem de şehir yaşamı için çok önemli. Elimizi taşın altına koyarak hep beraber bunu sağlamamız lazım" dedi.