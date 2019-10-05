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Havalı silahlarda 4 Türkiye rekoru

'deki tüm kategorilerde şampiyonada rekorlar kırıldı. Genç erkeklerde Enes Buğra Yayla, yıldız kızlarda Feyza Nur Begüm rekora ulaştı. Aydın Gençlik ve Eskişehir Gençlik kulüpleri de büyük zafer elde etti

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
Havalı silahlarda 4 Türkiye rekoru
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın ilk gününde 4 Türkiye rekoru kırıldı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Erdemli Atış Poligonu'nda kadın ve erkek 492 sporcunun katılımıyla başlarken, ilk gün 10 metre tüfek atışları gerçekleştirildi. Yapılan müsabakalar sonucu büyük erkeklerde Diyarbakır Tenis Atıcılık Derneğinden Ömer Akgün, genç erkeklerde Erdemli Akdeniz Atıcılık Kulübü sporcusu Enes Buğra Yayla birinci sırayı aldı. Yayla, aynı zamanda 244 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Minik erkekler müsabakasında birinciliği A.Muhammed Tekdal, minik erkekler takım birinciliğini de Aydın Gençlik Spor Kulübü aldı. Aydın Gençlik Spor Kulübü, 840.4 puanla yeni Türkiye rekoruna imza attı. Büyük kadınlarda birinciliğe ulaşan Şeyma Nur Koca, 622.6 puanla yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Genç kızlar kategorisinde Erdemli Akdeniz Atıcılıktan Şule Nur Tekeli birinciliğe ulaştı. Genç kızlar takım dalında Eskişehir Gençlik ve Spor birinci sırayı elde etti. Yıldız kızlarda birinciliğe ulaşan Gümüşhane Gençlik Spordan Feyza Nur Begüm, 410.9 puanla Türkiye rekoru kırmayı başardı. Yıldız kızlar takım birinciliğini Sakarya Gölkent Atıcılık Kulübü aldı. Elif Altun da minik kızlarda birinci oldu.

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Havalı silahlarda 4 Türkiye rekoru
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