Havalı silahlarda 4 Türkiye rekoru

BUGÜN NELER OLDU

ersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen'nın ilk gününde 4 Türkiye rekoru kırıldı.nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon,'nda kadın ve erkek 492 sporcunun katılımıyla başlarken, ilk gün 10 metre tüfek atışları gerçekleştirildi. Yapılan müsabakalar sonucu büyük erkeklerde Diyarbakır Tenis Atıcılık Derneğinden, genç erkeklerde Erdemli Akdeniz Atıcılık Kulübü sporcusubirinci sırayı aldı.. Aydın Gençlik Spor Kulübü, 840.4 puanla yeni Türkiye rekoruna imza attı.Genç kızlar kategorisinde Erdemli Akdeniz Atıcılıktanbirinciliğe ulaştı.Yıldız kızlarda birinciliğe ulaşan Gümüşhane Gençlik Spordan Feyza Nur Begüm, 410.9 puanla Türkiye rekoru kırmayı başardı. Yıldız kızlar takım birinciliğini Sakarya Gölkent Atıcılık Kulübü aldı. Elif Altun da minik kızlarda birinci oldu.