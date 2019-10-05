Hayatını kurtaran doktor için Mersin’e geldi

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futbol oynarken başına aldığı darbe nedeniyle komaya giren ve ülkesinde Türk doktorun tedavi ettiği genç, hem doktoruna teşekkür etmek hem de muayene olabilmek amacıyla Mersin'e geldi Somali'de futbol oynarken başına aldığı darbeyle komaya giren genç, kendisini tedavi eden ve geçici görevinin ardından Mersin'e dönen Türk doktora teşekkür edip bir kez daha muayene olmak için binlerce kilometre katetti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 33 yaşındaki Abdırahman Hassan Hussein, geçen nisan ayında futbol oynarken başına gelen dirsek darbesi sonucunda ağır yaralandı. Bölgedeki yerel bir hastaneye kaldırılan Hussein, beyin kanaması sonucu komaya girdiği teşhisiyle Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Kudret Tezel tarafından ameliyat edilen Hussein, günler süren tedavi ve egzersizlerin ardından sağlığına kavuştu. Tezel de geçici görevinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine döndü. Hussein, rutin kontrollerle devam eden tedavi sürecinde başında hafif bir ağrı hissedince, hem muayene olmak hem de kendisini sağlığına kavuşturan doktorunu bir kez daha görmek için kıtalar arası yolculuk yaparak Mersin'e geldi.