HKÜ’de gündem bu kez z kuşağı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Akademik Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ''Eğitici Eğitimi'' seminerinin üçüncüsü düzenlendi. HKÜ'nün akademisyenlere yönelik organize ettiği seminerin gündemi bu kez; el, göz, kulak ve motor becerileri senkronizasyonunun en yüksek nesli olarak tanımlanan 2000 ve sonrasında doğan "Z" kuşağı oldu. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay tarafından yürütülen ve akademis yenlerin eğitim bilimleri alanındaki yeni kazanımlarının, kendi eğitim süreçlerinin geliştirilmesine katkı amacıyla düzenlenen eğitici eğitimi seminerinde üç ayrı oturum yer aldı. Eğitimlerde öğretim elemanları ve öğrencilerin iletişiminin nasıl sağlanmasına dair önemli sunumların yapıldı.Eğitimlerin ilk gününde; HKÜ Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ramin Aliyev ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tomar, yeni öğrencilerin akademisyenlerle uyumunu kolaylaştırmak için teknolojiye adaptasyonları çok hızlı olan ve teknoloji becerilerinin en yüksek nesli olarak tanımlanan "Z Kuşağını Anlamak" adlı sunumunu yaptı.Eğitici Eğitimi seminerinin ikinci gününde, HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Doran "Sınıfiçi Etkili İletişim" sunumunu, programın üçüncü gününde ise HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özge Kelleci ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can Aksoy, Z Kuşağının akademisyenlerle olan adaptasyon sürecini kolaylaştırmak için gerçekleştirdikleri "Oyun- WEB Tabanlı Öğretim" sunumunu yaptı.Zengin içeriği ile üç gün süren seminer, sınıf içi etkileşimi kolaylaştırmak ve internet tabanlı öğretimi daha anlaşılır hale getirmek için öğretim üyelerinin etkili sunumları ile gerçekleştirildi. Aktif katılımın sağlandığı ve yoğun ilgi gören seminerlerin sonunda, akademisyenlerin eğitime ilişkin görüşleri bilgisayar uygulamaları kullanılarak alınıp analiz edildi.