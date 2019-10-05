İki üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, iki ayrı görsel sanatlar yarışması düzenleyerek eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmesi için bir ilke imza atacak. Yakın Doğu Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliği ile Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nin iki salonu, lisansüstü öğrencilerinin ve özel gereksinimli sanatçıların görsel sanatlar eserlerinin yer alacağı özel bir salona dönüştürülmek üzere işbirliği protokolünün yanısıra 'Akademik ve Bilimsel' işbirliği protokolü de imzalandı. Yakın Doğu Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye ve KKTC genelinde güzel sanatlar alanında bir lisansüstü eğitim programına devam eden lisansüstü öğrencileri arasında "Alaşya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne", Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma Uygulama Merkezi (HEGSEM) ise Türkiye ve KKTC genelinde 18 yaş ve üstü engelli bireylere yönelik "Benim Müzem" isimli bir yarışma düzenleyecek.