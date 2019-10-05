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Kadın kooperatifinin kurulum çalışmaları tamamlandı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Kadın kooperatifinin kurulum çalışmaları tamamlandı
MERSİN'DE hayata geçirilecek olan Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulumunda son aşamalar tamamlandı. Kadın emeğini bir çatı altında toplayarak, üretimde birlikteliği sağlamak amacıyla hazırlıkları sürdürülen kadın kooperatifinin yakın zamanda hayata geçeceği bildirildi. Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulum çalışmaları tamamlandı. Toplantı salonunda, aralarında Meral Seçer'in de olduğu kurucu üyelerle yapılan görüşmede, Türkiye'ye ve dünyaya rol model olacak kooperatifin kurulumunda son konular da görüşülerek, kooperatifin yakın zamanda hayata geçeceği müjdesi verildi.
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Kadın kooperatifinin kurulum çalışmaları tamamlandı
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