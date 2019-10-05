Kahramanmaraş’ta aranan 13 kişi yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

polisin düzenlediği huzuruygulamasında çeşitlisuçlardan aranan 13kişi yakalandı. İl genelindeyapılan uygulama533 polis katıldı.Huzur uygulamasındapolisler; eğlence mekanları, kafe, kahvehane,park ve bahçe gibi umuma açıkyerlerde şüpheli kişi ve araçlara yönelikdenetimler yapıtı. 4 bin 121 kişininkimlik sorgusunun yapıldığıuygulamada yaralama, kaçakçılıkkanununa muhalefet gibiçeşitli suçlardan aranan13 kişi yakalandı.908 aracı dakontroleden ekipler, bunlardan42'sine çeşitli kural ihlallerindendolayı 23 bin 569 lira cezai işlemuygularken, bir aracı da trafiktenmen etti.