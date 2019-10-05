Kahramanmaraş’ta aranan 13 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'TA
polisin düzenlediği huzur
uygulamasında çeşitli
suçlardan aranan 13
kişi yakalandı. İl genelinde
yapılan uygulama
533 polis katıldı.
Huzur uygulamasında
polisler; eğlence mekanları, kafe, kahvehane,
park ve bahçe gibi umuma açık
yerlerde şüpheli kişi ve araçlara yönelik
denetimler yapıtı. 4 bin 121 kişinin
kimlik sorgusunun yapıldığı
uygulamada yaralama, kaçakçılık
kanununa muhalefet gibi
çeşitli suçlardan aranan
13 kişi yakalandı.
908 aracı da
kontrol
eden ekipler, bunlardan
42'sine çeşitli kural ihlallerinden
dolayı 23 bin 569 lira cezai işlem
uygularken, bir aracı da trafikten
men etti.