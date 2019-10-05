Ligde kalacağız

BUGÜN NELER OLDU

maçına hazırlanan'da teknik direktör Marius Sumudica, "" dediüper Lig ekiplerindenl'un teknik direktörü Marius Sumudica,dedi. Sumudica, ligin 7. haftasında yarın saat 19.00'da'i konuk edeceklerini hatırlattı.BAŞAKŞEHIR karşısına galibiyet için çıkacaklarını belirten Sumudica, "İlk 6 haftalık periyotta ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Kazanırsak çok iyi olur ancak beraberlik de kötü sonuç değil. Eğer kazanamazsak, bir gün zaten kaybedecektik ve bu maç olur. Ancak biz sahaya kazanmak için çıkacağız, beraberlik veya mağlubiyet için değil. Umarım 3 puanla ayrılırız" diye konuştu.SUMUDICA, her maç için ayrı puan hesaplamaları yaptıklarını ifade ederek, "Yöneticilere, 'Bu takımı ligde tutacağım' diye söz verdim. Ligin ilk yarısında 24-31 aralığında puan alırsak, bu bütün şehir için iyi olur. Her puanın altın değerinde olduğu bir ligde oynuyoruz. Şu an 12'nci sırada olan takım, bizden sadece 3 puan geride. Eğer üst üste maç kaybedersek, biz de onların olduğu yere gideriz" ifadelerini kullandı.