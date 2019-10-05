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Ligde kalacağız

Medipol Başakşehir maçına hazırlanan Futbol’da teknik direktör Marius Sumudica, “Yöneticilere, ‘Bu takımı ligde tutacağım’ diye söz verdim. Bunu başaracağız” dedi

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Ligde kalacağız
Medipol Başakşehir maçına hazırlanan Gaziantep Futbol'da teknik direktör Marius Sumudica, "Yöneticilere, 'Bu takımı ligde tutacağım' diye söz verdim. Bunu başaracağız" dedi Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol'un teknik direktörü Marius Sumudica, "Benim ilk hedefim takımı ligde tutmak. Yöneticilere, 'Bu takımı ligde tutacağım' diye söz verdim. Ligin ilk yarısında 24-31 aralığında puan alırsak, bu bütün şehir için iyi olur" dedi. Sumudica, ligin 7. haftasında yarın saat 19.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini hatırlattı.

SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ
BAŞAKŞEHIR karşısına galibiyet için çıkacaklarını belirten Sumudica, "İlk 6 haftalık periyotta ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Kazanırsak çok iyi olur ancak beraberlik de kötü sonuç değil. Eğer kazanamazsak, bir gün zaten kaybedecektik ve bu maç olur. Ancak biz sahaya kazanmak için çıkacağız, beraberlik veya mağlubiyet için değil. Umarım 3 puanla ayrılırız" diye konuştu.

SÖZ VERDİM
SUMUDICA, her maç için ayrı puan hesaplamaları yaptıklarını ifade ederek, "Yöneticilere, 'Bu takımı ligde tutacağım' diye söz verdim. Ligin ilk yarısında 24-31 aralığında puan alırsak, bu bütün şehir için iyi olur. Her puanın altın değerinde olduğu bir ligde oynuyoruz. Şu an 12'nci sırada olan takım, bizden sadece 3 puan geride. Eğer üst üste maç kaybedersek, biz de onların olduğu yere gideriz" ifadelerini kullandı.

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