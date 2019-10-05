Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mersin 2018 yılında 1.7 milyar dolar ihracat yaptı

2018 yılında 1.7 milyar dolar ihracat yaptı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
Mersin 2018 yılında 1.7 milyar dolar ihracat yaptı
TÜRKIYE İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) organizasyonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımlarıyla 'Eylül Ayı İhracat Rakamları Basın Açıklaması' programı gerçekleştirildi. AKİB Toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Bakan Pekcan, Mersin'in 1 milyar dolar ihracatı aşan iller arasında yer aldığını söyledi. Bakan Pekcan, Mersin'in bu başarısında payı olan herkese teşekkür ederek, "İnanıyorum ki Mersin, önümüzdeki dönemde sanayideki ve tarımda yakaladığı başarıyı katma değer ürün üretimini ve ihracatını artırarak devam edecektir. Bizler de desteklerimizi bütün desteklerimizle hem Mersin'in hem de Türkiye'deki üreticinin ve ihracatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin 2018 yılında 1.7 milyar dolar ihracat yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN