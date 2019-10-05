Mersin 2018 yılında 1.7 milyar dolar ihracat yaptı

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İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) organizasyonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımlarıyla 'Eylül Ayı İhracat Rakamları Basın Açıklaması' programı gerçekleştirildi. AKİB Toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Bakan Pekcan, Mersin'in 1 milyar dolar ihracatı aşan iller arasında yer aldığını söyledi. Bakan Pekcan, Mersin'in bu başarısında payı olan herkese teşekkür ederek, "İnanıyorum ki Mersin, önümüzdeki dönemde sanayideki ve tarımda yakaladığı başarıyı katma değer ürün üretimini ve ihracatını artırarak devam edecektir. Bizler de desteklerimizi bütün desteklerimizle hem Mersin'in hem de Türkiye'deki üreticinin ve ihracatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.