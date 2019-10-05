Neden sessiz kalıyorsunuz?

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Seyhan Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısına Cumhur İttifakı meclis üyesi Ali Coşkun'un CHP listesinden meclise giren ve şu an belediye başkanlığı yardımcılığı yapan HDP'li Funda Buyruk'u hedef alan sözleri damga vurdu. Coşkun, "Terör örgütü PKK ile ilişkileri nedeniyle yargılanan isimleri savunuculuğunu yapan bir kişi ile aynı çatı altında bulunmaktan büyük rahatsızlık duyuyorum. Belediye başkanı tarafından bu duruma sessiz kalınmasına da anlam veremiyorum" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları "savaş" olarak niteleyen ve destek için imza kampanyasına katılan Funda Buyruk'un teröristlerin savunuculuğunu yaptığını belirten Coşkun, "Bu şahıs devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan teröristleri sahiplenen, sırtını teröre dayayanları alenen savunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olan birisidir. HDP eş başkanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkan basın açıklamalarında yer alıyor" diye konuştu. HDP'li Funda Buyruk geçtiğimiz ay meclis toplantısındaki konuşmasında 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün önemine değinmiş daha sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına "Seçilmiş olan insanların görevden alınması demokrasimiz ve tüm Türkiye için üzücü bir gelişmedir" demişti. Bunun üzerine AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu "Gözlerimizin içine baka baka bunları söylemeyin. O insanların suçsuz olduğunu iddia etmeyin" diyerek tepki vermişti.