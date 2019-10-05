Şahinbey’den bir milyon kitap

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Şahinbey Belediyesi, bu eğitim-öğretim döneminde okumayı teşvik etmek amacıyla bir milyon adet kitabı ücretsiz olarak dağıtacak. Gaziantep Valiliği tarafından öğrencilerin kitap okumalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesine Şahinbey Belediyesi ciddi bir kitap bağışıyla katılacak. 8 ayda dağıtılacak kitapları okuyanlar arasında aylık ödüllü "Kitap Okuma Yarışması" düzenlenecek. Bu amaçla Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete arasında protokol imzalandı. Vali Davut Gül, 8 ayda Şahinbey'deki öğrencilere 1 milyonun üzerinde kitap dağıtılacağını aktararak bunun projeye önemli katkı sunacağını söyledi. Gül, "Lise ve ortaokullardaki tüm öğrencilere her ay bir kitap dağıtarak 8 ay boyuncu projeyi devam ettirecek ve ödüllü bir yarışma düzenleyecekler. Kitap okumanın bildiğimiz faydaların dışında akademik başarıya da çok önemli katkıları oluyor. İnanıyorum ki bu okunacak kitaplarla birlikte çocuklarımızın akademik seviyeleri de daha artacak" dedi. Yaklaşık iki yıldır ilçede okuyan ortaokul ve lise öğrencilerine ödüllü kitap okuma yarışması düzenlediklerini anımsatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Kitap okuma yarışmasında derece yapan öğrencilerin bir kısmını Bosna Hersek'e, bir kısmını Konya'ya bir kısmını da Umre'ye götürdük. Çeşitli vesilelerle öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırarak her evde bir kütüphane oluşmasını sağlamak" diye konuştu.