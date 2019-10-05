Sesi ile dinleyenleri mest ediyor

BUGÜN NELER OLDU

sahne alan genç sanatçı Ozan Doğan, sahnesi hakimiyeti ve sesi ile dinleyicilerini oldukça etkiliyor. Sesi ile büyük ilgi gören genç sanatçının çok yakın zamanda ulusal kanallarda da kendini göstereceği belirtiliyor. Gösterilen ilgi karşısında duygularını dile getiren Ozan Doğan, "Beni seven, bana destek veren tüm dinleyicilerime teşekkür ederim" diyor. Ozan Doğan'ın tek parçalık single çalışmasıyla sesini daha iyi duyuracağı belirtiliyor. Fenomen olma yolunda ilerleyen genç sanatçı gözünü yükseklere dikti.