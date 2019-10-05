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Sırtta taşınan defneler, ihraç ediliyor

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Sırtta taşınan defneler, ihraç ediliyor
KAHRAMANMARAŞ'IN Andırın ilçesindeki kayalık alanda yetişen defne bitkisi köylülerin hasadına açıldı. Ormanlık alanlardan defneleri toplayan köylüler, bitkileri yaklaşık 3 kilometre boyunca sırtında taşıyor. Kozmetik ve gıda gibi birçok alanda kullanılan defne bitkisi Amerika, Çin, Fransa gibi çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın ilçesinde ormanlık alandaki defneleri köylülerin hasadına açtı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Tırıl Dağı'nın eteklerinde yetişen defneler, köylüler tarafından hasat ediliyor. Defnelerin kayalıkların arasında olması nedeniyle köylüler 30-35 kilo ağırlığında defne balyalarını sırtlarında kayalıkların arasında 2-3 kilometre taşıyarak alıcının bulunduğu alana getiriyor.
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Sırtta taşınan defneler, ihraç ediliyor
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