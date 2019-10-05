Sulama kanallarından elektrik üretilecek

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Adana'da bir firma tarafından hayata geçirilen 'Hidrokinetik Enerji Projesi'yle kentteki sulama kanallarına kurulacak sistemle saatte 4 megavatlık enerji üretilecek. 7 gün 24 saat boyunca sulama kanallarındaki su, pervaneleri döndürecek ve üretilen enerji trafoya aktarılacak. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan sistem TÜBİTAK tarafından da destek gördü. Proje kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki sulama kanalına 3 portatif türbin takıldı ve tanıtımı gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren ECC Makina Kimya Sanayi firması, 4 yıllık AR-GE çalışması sonucu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ortaklığında TÜBİTAK projesi 'Hidrokinetik Enerji Projesi'ni hayata geçirdi. Adana'da bulunan sulama kanallarına kurulmaya başlanan sistem ile saatte 4 megavatlık elektrik enerjisinin üretilmesi ve devlete satılması planlanıyor. 1 megavatlık projenin maliyeti 700- 800 bin doları buluyor. 4 megavatlık proje kendisini, 3 yılda amorti ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yerli ve milli vurgusuna kendilerinin de katkı sunduklarını söyleyen ECC Makina Kimya Sanayi sahibi Abdullah Caner Şirin, "4 senelik çalışma sonucu ortaya çıkan ürün Türkiye'de ilk. Suyun hafif akışından, nehirlerden, sulama kanallarından herhangi bir depolama, suyu tutma, olmadan enerji üretiyoruz. Bu sistemlerle Türkiye'nin her yerinde uygulama yapabileceğiz. Adana'daki hedefimiz 4 megavat" dedi.Firma ortağı Dr. Ender Uz şöyle konuştu: "Asıl sistemlerimizi ana kanal üzerinde çalıştırarak iyi bir yenilebilir enerji elde etmiş olacağız. Sistemlerin maliyetleri megavat başına 900 bin dolar civarında. Ama bizim sistemimiz güneş enerjisi sistemine göre 2 buçuk katı kadar enerji üretebiliyor. Maksimum 3 yılda sistem kendisini amorti edebiliyor. Yenilenebilir enerji kapsamında ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya çalışacağız."