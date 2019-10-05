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Tarsus’u, Fener heyecanı sardı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Tarsus’u, Fener heyecanı sardı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, "Hem şehir hem de oyuncular açısından güzel bir eşleşme. Tabii ki Fenerbahçe ekonomik olarak bize göre daha üst seviyelerde ama futbolcularımızla beraber izleyicilere güzel bir futbol seyrettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Tarsus'ta önemli bir takımı ağırlayacaklarını kaydeden Penbe, "Hem şehir hem de oyuncular açısından güzel bir eşleşme. Tabii ki Fenerbahçe ekonomik olarak bize göre daha üst seviyelerde ama futbolcularımızla beraber izleyicilere güzel bir futbol seyrettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önceliğimiz oyunu çirkinleştirmeden güzel bir futbol sergilemek" ifadelerini kullandı.
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Tarsus’u, Fener heyecanı sardı
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