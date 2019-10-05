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Telefonla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Telefonla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
KENDİLERİNİ telefonda savcı ve polis olarak tanıtıp Hatay'da yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli Şanlıurfa'da gözaltına alındı Hatay'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen iki kişi Şanlıurfa'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Antakya ilçesinde çok sayıda kişinin telefonda kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlıların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde olduklarını belirledi. Polis, iki zanlıyı saklandıkları evde gözaltına aldı. Hatay'a getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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Telefonla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
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