Tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydiler

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Tıp Fakültesi'nde eğitim gören birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Karakum kampüsünde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yakın geçmişte kurulmuş olmasına karşın alanında uzman kişilerden oluşan akademik kadrosunun yanı sıra öğrencilere uygulamalı eğitimlerini ve araştımalarını yapma imkanı sunan Dr Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile fark yarattığını belirtti. Doktorlar için beyaz önlüğün anlamına değinen Prof. Dr. Bundak, hekim adaylarına bu önlüğün getirdiği sorumluluğu meslek hayatları boyunca unutmamalarını öğütledi. Prof. Dr. Rüveyde Bundak, sorgulayıcı olmanın, etik değerlere saygı duymanın akıl ve bilimi tek yol gösterici olarak kabul etmenin önemini vurguladı. Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da, hekim adaylarına seslenerek, seçtikleri ve bu özel törenle ile ilk adımını attıkları mesleğin öneminin altını çizdi.