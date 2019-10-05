Uganda Makerere’den Çukurova’ya ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) uluslararsılaşma çalışmaları kapsamında dünya üniversiteleri ile ikili işbirliği anlaşmaları yapmaya devam ediyor. 2017 yılında Uganda Makerere ve Mbarara üniversiteleriyle imzalanan ikili işbirliği anlaşması kapsamında Ugandalı bilim heyeti Çukurova Üniversitesi'ndeydi. Adli Tıp Bilimleri ve Ziraat alanında Çukurova Üniversitesi Ugandalı iki Üniversiteye öncülük yaparak bilimsel bilgi aktarımında bulunurken Makerere üniversitesi Rektörü Prof. Dr. William Bazeyo'nun talebiyle kendi üniversitelerinde tıp fakültelerinin, diş hekimliği, kimya ve diğer fakültelerinin de Çukurova Üniversitesi ile işbirliği yapmalarını teklif etti. Bu kapsamda Makerere Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bazeyo ve beraberindeki heyet Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamda ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Bazeyo Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'dan, kurulacak ve kurulmakta olan fakülteleri ile ilgili destek isteyerek Çukurova Üniversitesinin bilgi ve birikiminden yararlanmak istediklerini söyled