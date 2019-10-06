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zinciri kırmak istiyor

, “İyi mücadele ediyoruz ancak bunu sonuca yansıtamıyoruz. Ümraniye maçını kazanacağız. Takıma güvenim tam” dedi

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Adanaspor zinciri kırmak istiyor
TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde bugün saat 14.00'te Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Levent Eriş son haftalarda iyi mücadele ettiklerini ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını belirterek, "Bu maçı kazanacağız" dedi. Takımına güvendiğini söyleyen Eriş, "Ligde 6 puanla 13. sıradayız. Deplasmandaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Oyuncularımla yaptığım görüşmede bu maçın önemine değindim. Beni can kulağıyla dinlediler. Emeka Eze'nin, Ahmet Dereli'nin sakatlığının sürmesi bizi ileride sıkıntıya soktu ancak forma şansı bulacak olan isimlerin iyi işler yapabileceğine inanıyorum" dedi.
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Adanaspor zinciri kırmak istiyor
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