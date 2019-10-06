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Alıç üreticisinin yüzü güldü

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
Alıç üreticisinin yüzü güldü
MERSİN'İN Silifke İlçesinde şifa deposu alıç meyvesinin kilosu 40 liradan alıcı buluyor. Bu yıl meyvenin veriminde ve fiyatında yüzü gülen üretici Durhasan Soykan, yaz elmasının kilosu dalında 50 kuruşa alıcı bulamazken. Ben alıcıya ilk hasadımda 40 liraya şuan ise 30 liraya satıyorum. Daha ne isterim" diyerek üründen duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 9 yıl önce arge çalışması yaparak dikimini gerçekleştirdiği kültür alıcı meyvesinin bu yıl oldukça kalite ve verimli olduğunun altını çizen üretici Soykan, "6,5 dönümlük bahçemde yaklaşık 700 ağacım var ve bu ağaçların her birinden 600-700 kilo ürün alıyorum. Bu yol toplamda 2 ton ürün hasat etmeyi hedefliyorum" dedi. Ürünün Pazar sıkıntısı olmadığının da altını çizen üretici Soykan, "Burası benim alıç bahçem 2008 yılında diktim her sene verim arttı bu sene en yüksek verimde. Ziraat mühendisinin tavsiyesi, takipleri ve desteği ile bu duruma geldik. Herkes aynı ürünü dikmesin alternatif ürün bulsun ki para kazanabilsin. Bu meyvemiz gülgiller familyasından" dedi.
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Alıç üreticisinin yüzü güldü
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