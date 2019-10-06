Gaziantep’te huzur operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bin 200 polis ve 165 ekibin katılımıyla kent genelinde güven ve huzur uygulaması yaptı. Kentin önemli bölgelerindeki 51 sabit noktada ile umuma açık işyerleri ve 33 parkta yapılan kontrollerde, aranan 10 şahıs yakalanırken, 6 bin 671 kişinin sorgusu yapıldı. Uygulamada kontrol edilen araçların da 110'una 90 bin lira ceza kesildi. Göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in, yardımcılarıyla birlikte sahada yönettiği uygulamaya bin 200 personel ve 165 ekip katıldı. Emniyet Müdürlüğü önünde, uygulama hakkında bilgilendirilen ekipler görev yerlerine dağılarak 51 sabit nokta ile 33 park ve umuma açık işyerlerini akşam 20.30'dan 03.00'e kadar didik didik aradı. Uygulamada, 2 bin 146 araç kontrol edilirken 110 araca toplam 90 bin liraca ceza kesildi, 29 araç trafikten men edildi. 11 işyeri hakkında işlem yapılan uygulamada 6 bin 671 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alınırken, 3 şahsa adli, 10 kişiye de idari işlem yapıldı.



SUÇLA MÜCADALE KESİNTİSİZ SÜRECEK

Gece yarısından sonra umuma açık işyerlerine kontrollerde ise bir işyerine ruhsatsızlıktan, bir işyerine belgesiz alkol satışı, bir işyerine de canlı müzik yayınından işlem yapıldı. Uygulama hakkında SABAH'a bilgi veren İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, "Gaziantep'in huzur ve güveni her şeyden önce gelir. Arkadaşlarımız uygulama boyunca büyük bir titizlikle çalıştı. Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi.