Girişimci İşadamları üyeleri İŞKUR tarafından bilgilendirildi

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Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri, İŞKUR Mersin İl Müdürü Halil Bozkurt ve İŞKUR Uzmanı Muhammet Lütfi Emre'nin sunumunu ile bilgilendirildi. İŞKUR teşvikleri ile ilgili Mersin GİAD üyelerini bilgilendiren İŞKUR Uzmanı Muhammet Lütfi Emre, İŞKUR'un kendine ait teşviklerinde SGK ile bir bağlantısı olmadığını belirterek, "2 kişiyi sigortalı olarak çalıştıran bir işletmeye, İŞKUR üzerinden alınan üçüncü personelin maaşını ve sigortasını karşılıyoruz. Biz buna işbaşı eğitim programı diyoruz. Bir diğer hizmetimiz ise, Mesleki Geliştirme İşbirliği Protokolüdür. Bu kapsamda almış olduğunuz personellerin eğitimlerini hem pratik, hem de teorik anlamda karşılayacak şekilde, firmanızda kendi işinizi öğreterek ücretini İŞKUR'un karşılamak kaydıyla açmış olduğumuz programlardır. Burada amaç, personelin istihdamının sağlanmasıdır" dedi. Kısa çalışma ödeneği hakkında önemli bilgiler veren İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, kısa çalışma ödeneğinin işverenlerin kriz aşamasında işçi çıkartma yoluna gitmelerinin önünü kesmek amacıyla uygulanan bir metot olduğunu belirterek, "Kısa çalışma ödeneği uyguladığımız destek modelidir. Bu metot 2019 yılı öncesinde çok zor süreçlerden geçiyordu. Ama artık öyle değil. Kısa çalışma ödeneği 2019 yılındaki kriz ortamı olduğundan dolayı yönetmelikte değişikliğe gidildi. Bize başvurduğunuz zaman Adana'daki Rehberlik ve Teftiş Birimi Başkanlığımıza başvurunuzu gönderiyoruz, bir hafta içerisinde başkanlığımızdan gerekli müfettiş geliyor, 3 gün içerisinde de sonuçlanıyor" diye konuştu. Vermiş oldukları bilgilerden dolayı İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt'a ve İŞKUR Uzmanı Muhammet Lütfi Emre'ye teşekkürlerini sunan Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, işletmelerin İŞKUR'un teşviklerinden faydalanması gerektiğini ifade etti.