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Kadın basketçiler özgecan için parkede

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Kadın basketçiler özgecan için parkede
KADINLAR Basketbol Süper Lig ekiplerinden Adana Basketbol, Çukurova Gelişim, Hatay Büyükşehir Belediye ve Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol 4. Özgecan Aslan Basketbol Turnuvası için sahaya çıktı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya basketbol severler büyük ilgi gösterirken Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Zafer Öz müsabakaları izledi. Vali Yardımcısı Öz kadına şiddet konusunda hükümetin ve yerel yönetimlerin gerekeni taptığını söyleyip çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'da ile annesi Songül Aslan kadına şiddetin son bulmasını istediklerini anlatıp turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.
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Kadın basketçiler özgecan için parkede
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