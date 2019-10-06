Kadın basketçiler özgecan için parkede

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Lig ekiplerindeniçin sahaya çıktı.Vali Yardımcısı Öz kadına şiddet konusunda hükümetin ve yerel yönetimlerin gerekeni taptığını söyleyip çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.'ın babası'da ile annesi Songül Aslan kadına şiddetin son bulmasını istediklerini