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Kişisel seramik sergisini Nazım Çavuşoğlu açtı

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Kişisel seramik sergisini Nazım Çavuşoğlu açtı
SERAMIK Sanatçısı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçelik'in 32 parçası karolardan oluşan yüzeysel çalışmalar ile 13 parçası soyut kadın heykellerinden toplam 45 parçadan oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonuna eklenmek üzere "İzler" adlı kişisel seramik sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı. Tıp Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü Müdürleri ile misafirler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Seramik Sanatçısı Doç. Dr. Hüseyin Özçelik ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.
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Kişisel seramik sergisini Nazım Çavuşoğlu açtı
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