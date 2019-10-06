Lezzet treni kültür ve tarih turu yaptı

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' kapsamında Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Mahallesi'nde kahvaltı etkinliği düzenlendi. Adana Valiliğinin ev sahipliğinde bu yıl Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla organize edilen 'Lezzet Festivali' tüm heyecanıyla sürüyor. Festival kapsamında Adana Tren Garı'nda lezzet treni kalktı. Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, gurmelerin, şeflerin, sosyal medya fenomenlerinin ve gazetecilerin olduğu yaklaşık 250 kişi Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Mahallesi'ne gitti. Burada kahvaltı yapıp, fotoğraf çekilen ekip daha sonra Karaisalı Varda Köprüsü'ne geçti.