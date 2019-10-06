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Minikler, ‘Çocuk ve ’na katıldı

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Minikler, ‘Çocuk ve Cami Buluşması’na katıldı
MERSİN'İN Anamur ilçesinde Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Çocuk ve Cami Buluşması' programı kapsamında, ana sınıfı öğrencileri camileri doldurdu. Akdeniz Camii'nde düzenlenen programa, Müftü Zeynal Abidin Çınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ile birlikte sınıf öğretmenleri, okul müdürleri ile özel ve devlet okullarının ana sınıfından gelen yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Programda, cami görevlileri, öğrencilere caminin iç mekanındaki ekipmanları tanıtarak, imamların neler yaptığını anlattı. Temsili ezan ve salanın da okunduğu programda, törenin yapıldığı Akdeniz Camii İmam Hatibi Veli Yıldız, öğrencilere uygulamalı olarak nasıl namaz kılındığını gösterdi. 1-7 Ekim tarihleri 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeni ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, "Çocuklarımızı, cami ile ilgili kavramları tanısınlar, görsünler, yabancılık çekmesinler diye camilerimize getiriyoruz" dedi.
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Minikler, ‘Çocuk ve Cami Buluşması’na katıldı
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