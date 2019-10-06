Pamuk üreticisinin borçları ertelenmeli

Adana'da Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bilici, önceki yıl dekar başına ortalama 550 kilogram hasat yapılan pamuğun bu yıl 300 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Pamukta büyük bir sıkıtının yaşandığını belirten Bilici, "Rekolte düşüşünü kimi sıcaklara kimi, tohumlara bağlıyor. Asıl nedeniyse araştırılıyor. Verimde düşme var, fiyatta düşme var. Bu da çiftçiyi son derece zor bir duruma sokuyor. Bu yıl bana göre pamuk üreticisi en zor yılını yaşayacak. Bunun için muhakkak pamuk çiftçisine destek verilmesi gerekiyor" dedi.

SICAK GEÇ EKİM VE YAĞMUR

Pamuktaki rekolte düşüşünü geçen yıla oranla mevsimin daha sıcak geçmesinin üzerine ürünün geç ekilmesi ve yoğun şekilde yağmur yağmasına bağladığını söyleyen Bilici, "Verimin 300 kiloya kadar düşmesi bence bu etkenlerdendir. Düşüş, çiftçiyi son derece sıkıntılı bir sürece sokuyor. Bu yıl bana göre pamuk üreticisi en zor yılını yaşayacak. Bunun için muhakkak pamuk çiftçisine destek verilmesi gerekiyor. Bu destekleme primiyle olabilir. Üreticilerin ve ziraat odaların talebi bin 250 lira, destekleme bu rakama çıkarsa çiftçi kendini pazarlama şansına sahip olur" diye konuştu. Çiftçiye verilebilecek bir diğer desteğinse ithal pamuğa fark konulması olduğunu söyleyen Bilici, "Nasıl vergiden

dolayı muz veya mısır ithal edemiyoruz. Pamuğa da vergi konulursa ithal edilmez ve fiyatlar otomatik yükselir. Piyasada bolluk olduğu için arz talep dengesi bozuk. Arz var ama talep az buda fiyatları otomatik düşürüyor. Zaten bu yıl verim de düşük. Türkiye'de pamuk azaldığı zaman fon kaldırılır. Dünyanın en büyük tekstil ihracatçılarından birisiyiz. Pamuk yetmediği zaman ithal edeceğiz" dedi.

Bu sene pamuk çiftçisinin borcunun ertelenmesi gerektiğini de savunan Mehmet Ali Bilici sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu yıl pamukta bir afet yılı onun için ne yapıp edip pamukla ilgili neticeli bir karar almak lazım. Yoksa gelecek yıllarda pamuk ekimi azalacak. Bu yıl tedbir alamazsak ilerideki zamanlarda ki pamuk ekimine de büyük zararlar verecektir. Pamuk bereketli ve katma değeri çok yüksek bir üründür. Onun için pamuk ekimini her zaman desteklemek lazım. Ben yetkililerden bu yıl pamukla ilgili muhakkak neticeli karar vermelerini rica ediyorum."