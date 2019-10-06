Polisten, hırsızlıklara karşı BROŞÜRLE uyarı

BUGÜN NELER OLDU

ev ev dolaşan polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı ve vatandaşlara uyarıda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı Namık Kemal Mahallesi'nde iş yeri ve ev sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Hırsızlık olaylarının yaşanmamasına yönelik uyarıların yer aldığı broşürleri dağıtan ekipler, vatandaşlara alınması gereken önlemleri anlattı. Ev ve iş yerlerinin kapılarının kilitlenmesi, evlerde yüklü miktarda ziynet eşyası ve para bulundurulmaması, eve gelenseyyar satıcı, bohçacı, dilenci gibi zanlılara kapının açılmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, şüpheli durumlarda 155 polis imdat hattının aranmasını istedi. Ekipler, daha sonra durdurdukları bazı araçların sürücülerine de broşür verdi.