Sporcu dostu yansıtamıyoruz forma hediye edildi

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret eden Mersin İdmanyurdu Başkanı Şevket Varan ve İçel İdman Yurdu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Saltık, Gültak'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Varan, "Başkan Gültak, sürekli sporcuların yanında olarak bizlere her zaman destek oluyor ve spor sahalarını bizlere açarak faydalanmamızı sağlıyor" dedi. Başkan Gültak ise, "Ben de bir sporcu olarak her zaman sporun ve kentimizdeki spor kulüplerimizin yanındayım. Bütün spor kulüplerimizin bizim için önemi var ama tarihi bir çınarı yeniden canlandırma gibi önemli bir misyonu üstlenen birleşmiş bir kulüp olarak İçel İdman Yurdu'nun bizim için özel bir anlamı olduğunu ifade etmeliyim" dedi.