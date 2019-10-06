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operasyonunda 4 zanlıya gözaltı

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıya gözaltı
ADANA'DA 'torbacılara' yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken esrar ve bonzai ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, Seyhan ilçesindeki Camuzcu ve Bahçeşehir ile Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesinde bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını belirleyerek buralara operasyon düzenledi. Operasyonda 95,14 gram bonzai ile 979 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler Mervan D. (20), Murat A. (34) ve Yiğit Ü. (20) ve Mehmet Emin Ş. (39) gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıya gözaltı
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