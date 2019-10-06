Yazarlarevi Çukurova Okulu’nun açılışı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Sanat Girişimi'nin desteğiyle Yazarlarevi Çukurova Okulu başladı. Fotoğraftan resme, felsefeden edebiyata, şiirden üretken yazına kadar birçok eğitim ve etkinliğin yer alacağı Yazarlarevi, Çukurova'nın özünü yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Çukurova'nın binlerce yıllık kültürel birikimine uygun kültür ve sanat çalışmaları yapmak amacıyla Yazarlarevi Çukurova Okulu'nu açtıklarını belirten Çukurova Sanat Girişimi Kurucusu Çetin Yiğenoğlu, Çukurova Sanat Girişimi'nin bir çatı görevi gördüğünü aktardı.