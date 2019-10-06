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’nun açılışı yapıldı

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Yazarlarevi Çukurova Okulu’nun açılışı yapıldı
ÇUKUROVA Sanat Girişimi'nin desteğiyle Yazarlarevi Çukurova Okulu başladı. Fotoğraftan resme, felsefeden edebiyata, şiirden üretken yazına kadar birçok eğitim ve etkinliğin yer alacağı Yazarlarevi, Çukurova'nın özünü yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Çukurova'nın binlerce yıllık kültürel birikimine uygun kültür ve sanat çalışmaları yapmak amacıyla Yazarlarevi Çukurova Okulu'nu açtıklarını belirten Çukurova Sanat Girişimi Kurucusu Çetin Yiğenoğlu, Çukurova Sanat Girişimi'nin bir çatı görevi gördüğünü aktardı.
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Yazarlarevi Çukurova Okulu’nun açılışı yapıldı
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