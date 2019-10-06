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Yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda gebelik mümkün

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda gebelik mümkün
HIZLANMIŞ yumurta rezervi kaybı ve 40 yaş öncesi erken menopoz, kadınların korkulu rüyası. Bu alanda son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve gelişmeler ise oldukça umut verici. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru, "Son yıllarda geliştirilen tedaviler sayesinde, erken yumurtalık yetmezliği olan kadınların 'kendi yumurtalarıyla' gebe kalması ve canlı - normal bebekler doğurması mümkün hale gelmiştir. dünyada az sayıda merkezde uygulanan bu tedaviyi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde bizler de hastalarımıza uygulamaya başladık" dedi.
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Yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda gebelik mümkün
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