Ceyhanspor’da futbola kadın eli değdi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Hülya Erdem yeşil sahaya indi. Ceyhanspor Başkanlık koltuğuna oturan ve Akdeniz bölgesinin tek kadın kulüp başkanı olan Erdem'in hedefi ise takımını 3. Lig'e çıkarmak. Yaklaşık 30 yıl boyunca Ceyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü görevini yürüten Erdem, futbol kulüp başkanlığı teklifini hiç düşünmeden kabul etti.Bölgesel amatör ligde mücadele eden Ceyhanspor'un yönetici ve futbolcuları, kulüp başkanlarının kadın olmasından oldukça memnun. Futbolcular kulübe kadın eli değdiğini ve anne şefkatinin hakim olduğunu söylüyor. Kadınların her alanda olması gerektiğine inanan Erdem, "Kadınlarımızın da futbola el atmaları gerekiyor" dedi.