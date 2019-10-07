Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ceyhanspor’da futbola kadın eli değdi

Ceyhanspor’da futbola kadın eli değdi

Başkan , hedeflerini 3. Lig olarak açıklarken “Artık futbola kadınlarımızın da el atması gerekiyor” ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Hülya Erdem yeşil sahaya indi. Ceyhanspor Başkanlık koltuğuna oturan ve Akdeniz bölgesinin tek kadın kulüp başkanı olan Erdem'in hedefi ise takımını 3. Lig'e çıkarmak. Yaklaşık 30 yıl boyunca Ceyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü görevini yürüten Erdem, futbol kulüp başkanlığı teklifini hiç düşünmeden kabul etti.

ANNE ŞEFKATİ İLE YÖNETİYOR
Bölgesel amatör ligde mücadele eden Ceyhanspor'un yönetici ve futbolcuları, kulüp başkanlarının kadın olmasından oldukça memnun. Futbolcular kulübe kadın eli değdiğini ve anne şefkatinin hakim olduğunu söylüyor. Kadınların her alanda olması gerektiğine inanan Erdem, "Kadınlarımızın da futbola el atmaları gerekiyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceyhanspor’da futbola kadın eli değdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN