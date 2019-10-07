Gastronomi koridorunun güney zinciri tamamlanacak

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ADANA Valiliğince "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen 3'üncü Adana Lezzet Festivalinin "Gala Gece"sinde kentin yöresel lezzetleri sunuldu. Adana Müzesi bahçesindeki etkinlikte, zeytinyağlılardan tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzet yer aldı. Vali Mahmut Demirtaş, geride bıraktıkları 2 yıllık tecrübeyle bu yıl çıtayı daha yükseğe çıkardıklarını söyledi. Atölye çalışmaları, gastroşovlar ve söyleşilerle festivale renk katıldığını belirten Demirtaş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Malta, Lübnan, Fas, Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kolombiya, Güney Kore ve Endonezya'dan geldiniz ve dünden itibaren tüm konuklarımızı eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarmaya başladınız" diye konuştu.. Adana'nın gastronomi turizmi potansiyelinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla son dönemde önemli adımlar attıklarını vurgulayan Demirtaş, "2019 Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Adana'nın gastronomi kenti olarak tescillenmesi geliyor. İnanıyorum ki Adana kültürü ve birbirinden lezzetli yemeklerimizle UNESCO tarafından gastronomi kenti olarak tescillenecek. Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zinciri tamamlanacaktır" dedi.