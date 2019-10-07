Gültak, din görevlileri ile bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'DE Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen kahvaltıda, din görevlileri ile buluştu. Din görevlileri ve imamların katıldığı buluşmaya, Baştan Gültak'ın yanı sıra Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Mezitli İlçe Müftüsü Süleyman Şahin ve din görevlilerinin aileleri katıldı. Gültak, cami ve din görevlilerinin haftasını kutladı. Camilerin ve din görevlilerinin taşıdığı misyonun önemine dikkat çeken Gültak, ibadet mekanlarının toplumsal önemine de işaret ederek, "Akdeniz Belediyesi olarak, camilerimizin eksiklikleri ve hocalarımızın sıkıntıları noktasında anında müdahale ediyoruz. Camiler veya Kur'an kursları ile ilgili ne tür talep ve sıkıntılarınız olursa beni arayabilirsiniz. Belediye olarak elimizden geliyorsa sonuna kadar yardımcı olmaya hazırız" dedi. İslam'ın, barış ve kardeşlik dini olduğunun altını çizen Başkan Gültak, "Fakat maalesef coğrafyamız etrafındaki savaş halini, terörü, zulmü görüyorsunuz. Burada hepimizin kendimize bir ders çıkarması gerekiyor. İslam, barış ve hoşgörü dinidir. Ama bugün İslam coğrafyasında ne yazık ki kan, gözyaşı ve zulüm var. Nerede yanlış yapıyoruz? Bu noktada siyasiler kadar, hocalarımıza, din gönüllüleri ve özellikle de annelerimize çok büyük görevler düşüyor" dedi.