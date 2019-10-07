Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Jandarma 6 define avcısını suçüstü yakalandı

Jandarma 6 define avcısını suçüstü yakalandı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
Jandarma 6 define avcısını suçüstü yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı KOM şube Müdürlüğü ekiplerince Elbistan'a bağlı Tapkırankale Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu istihbaratın alınması üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma KOM ekiplerinin Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K adlı 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 2 adet metal arama çubuğu ve birçok muhtelif kazı malzemesine de el konuldu. Suç üstü olarak yakalanan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K adlı 6 şüpheli Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürülerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma 6 define avcısını suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN