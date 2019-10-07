Jandarma 6 define avcısını suçüstü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı KOM şube Müdürlüğü ekiplerince Elbistan'a bağlı Tapkırankale Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu istihbaratın alınması üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma KOM ekiplerinin Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K adlı 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 2 adet metal arama çubuğu ve birçok muhtelif kazı malzemesine de el konuldu. Suç üstü olarak yakalanan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K adlı 6 şüpheli Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürülerek haklarında yasal işlem başlatıldı.