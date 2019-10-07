Kadın girişimcilere Çukurova GİAD desteği

BUGÜN NELER OLDU

ÇUKUROVA Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), iş fikirlerini masaya yatıran kadın tekno girişimcilere (Startup Weekend Women) mentör ve jüri desteği verdi. Tekno girişimler (startuplar) için 3 günlük yoğun bir girişimcilik kampı ve yarışması olan Startup Weekend, bu defa kadın girişimcilerin iş fikirlerini masaya yatırdı. Yürütücülüğünü Çukurova Üniversitesi'nin yaptığı Adana Girişimcilik Merkezi'nde teknoloji tabanlı girişimlerin yarıştığı Startup Weekend Women, Türkiye'de sadece İzmir ve Adana'da organize edildi. Dünyanın her yerinden kadın girişimcilerin katılabildiği etkinlikte, teknoloji, ekip çalışması ve mentörlükle, kadın girişimcilere önemli fırsatların önü açıldı. Kadın girişimcilerin iş fikirlerini masaya yatırdığı Startup Weekend Women'da ekipler, 3 gün süren tekno girişim eğitiminin ardından jüriye sunum yaptılar. Çukurova GİAD da, Adana'daki bu önemli etkinliğe mentör ve jüri desteği verdi. Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, yönetim kurulu üyeleri Efsun Tekyeten ve Ceyhun Baskın ile dernek üyeleri Sibel Çelik, Sinem Özgen, İrem Gedik, Meral Sevim, Ece Güneyli ve Sedef Madenci, mentörlük yaparak kadın girişimci adaylarıyla bilgilerini paylaştılar. Kanvas İş Modeli'ni uygulayarak, projelerin hedef kitlelerini, uygulanabilirliğini, yatırım bütçesini, sürekliliğini sorguladılar.