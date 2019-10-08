Adana’nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı

ZENGİN
mutfak kültürüyle,
Türkiye'nin yanı sıra dünyada
da adını duyurmaya
başlayan Adana'da,
100 yılı aşkın süredir
devam eden ciğer ile kahvaltı,
turistlerin de ilgi
odağı oldu. Her pazar, tarihi
Büyüksaat çevresinde sokak
aralarına kurulan ocaklarda
kebapçılar, bir asırdır yüzlerce
kilo günlük kesim ciğerleri müşterilerinin
damak zevkine sunuyor.
Ocaklardan yükselen duman
ve kebap kokuları, tarihi bölgeyi
kaplarken, ustaların
'zırh' ile doğrama yaptıkları
sırada ortaya çıkan ve
adeta müzik ritmini anımsatan
sesler ise kebaba
şölen havası katıyor.
Büyüksaat yanındaki
Kalaycılar Sokağı'nda
dedesinden babasına,
babasından
da
kendisine
miras
kalan kebap
dükkanında
her pazar
sabahı müşterilerini
ağırlayan
Mehmet
Gemicioğlu(52),
çocukluğundan
bu yana geleneği
devam ettiren ustalardan.
İzmir'den ailesi
ile Adana'ya gezmeye
gelen Rukiye Özkaya,
başta kahvaltıda ciğer
yemeyi tuhaf karşıladığını
ancak
yedikten sonra çok
hoşuna gittiğini
söyledi. Özkaya,
"Arkadaşlarıma
Adana'ya geldiklerinde
muhakkak
ciğer ile kahvaltı
yapmalarını öneriyorum"
dedi.