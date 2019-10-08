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’nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Adana’nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı
ZENGİN mutfak kültürüyle, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da adını duyurmaya başlayan Adana'da, 100 yılı aşkın süredir devam eden ciğer ile kahvaltı, turistlerin de ilgi odağı oldu. Her pazar, tarihi Büyüksaat çevresinde sokak aralarına kurulan ocaklarda kebapçılar, bir asırdır yüzlerce kilo günlük kesim ciğerleri müşterilerinin damak zevkine sunuyor. Ocaklardan yükselen duman ve kebap kokuları, tarihi bölgeyi kaplarken, ustaların 'zırh' ile doğrama yaptıkları sırada ortaya çıkan ve adeta müzik ritmini anımsatan sesler ise kebaba şölen havası katıyor. Büyüksaat yanındaki Kalaycılar Sokağı'nda dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan kebap dükkanında her pazar sabahı müşterilerini ağırlayan Mehmet Gemicioğlu(52), çocukluğundan bu yana geleneği devam ettiren ustalardan. İzmir'den ailesi ile Adana'ya gezmeye gelen Rukiye Özkaya, başta kahvaltıda ciğer yemeyi tuhaf karşıladığını ancak yedikten sonra çok hoşuna gittiğini söyledi. Özkaya, "Arkadaşlarıma Adana'ya geldiklerinde muhakkak ciğer ile kahvaltı yapmalarını öneriyorum" dedi.
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Adana’nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı
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