Adana’nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı

BUGÜN NELER OLDU

mutfak kültürüyle,Türkiye'nin yanı sıra dünyadada adını duyurmayabaşlayan Adana'da,100 yılı aşkın süredirdevam eden ciğer ile kahvaltı,turistlerin de ilgiodağı oldu. Her pazar, tarihiBüyüksaat çevresinde sokakaralarına kurulan ocaklardakebapçılar, bir asırdır yüzlercekilo günlük kesim ciğerleri müşterilerinindamak zevkine sunuyor.Ocaklardan yükselen dumanve kebap kokuları, tarihi bölgeyikaplarken, ustaların'zırh' ile doğrama yaptıklarısırada ortaya çıkan veadeta müzik ritmini anımsatansesler ise kebabaşölen havası katıyor.Büyüksaat yanındakiKalaycılar Sokağı'ndadedesinden babasına,babasındandakendisinemiraskalan kebapdükkanındaher pazarsabahı müşterileriniağırlayanMehmetGemicioğlu(52),çocukluğundanbu yana geleneğidevam ettiren ustalardan.İzmir'den ailesiile Adana'ya gezmeyegelen Rukiye Özkaya,başta kahvaltıda ciğeryemeyi tuhaf karşıladığınıancakyedikten sonra çokhoşuna gittiğinisöyledi. Özkaya,"ArkadaşlarımaAdana'ya geldiklerindemuhakkakciğer ile kahvaltıyapmalarını öneriyorum"dedi.