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Anneleri yüzünden okula gidemiyorlar

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Anneleri yüzünden okula gidemiyorlar
ADANA'DA 5 yıl önce eşini ve iki çocuğunu terk eden annenin çocukları, babaanneye vekalet verilmediği için okula gidemiyor. Şehriban T. (32) ile tamirci Cumali Ağırman (37) bundan 11 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin Kadriye (9) ve Emrah (8) ismini verdikleri iki çocukları oldu. Ancak 5 yıl önce anne Şehriban T. eşini ve iki çocuğunu terk etti. Çocuklara babaanne Kadriye Ağırman (56) bakmaya başladı. Boşanma davasında ise mahkeme velayeti anneye verdi. Bu nedenle çocukların adresi annesinin yaşadığı Tokat'ta görünüyor. Çocukların ise okuma yaşadığı geldiğinde Adana'da oturan babaanne onları mahallesindeki okula götürdü ancak adresleri Tokat gözüktüğü için okula alınmadılar. Bu nedenle babaanne çocukların annesini arayarak "Çocukların velayeti sende olduğu için okula gidemiyor. Sen bana vekalet ver ben de bu çocukları bizim burada göstereyim okula gitsinler" dedi.
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Anneleri yüzünden okula gidemiyorlar
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