Bağlama çalıp türkü söyleyerek geçimini sağlıyor

BUGÜN NELER OLDU

3 çocuk babası Celal Çınar, parklarda bağlama çalıp türkü söyleyerek ailesinin geçimini sağlıyor. Günlük kazandığı 20-30 lira ile 2 çocuğunu okutan Çınar, "Günü kurtarırsam Oscar ödülü almış kadar mutlu oluyorum. Sanatımla ilgili, ailemle ilgili yardım talebim var" dedi. Çınar, ailesini geçindirmek için babasından hatıra kalan bağlamayı alarak kentteki parklarda bağlama çalıp, türkü söylemeye başladı. Haftanın her günü öğlen evinden çıkan Çınar, Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park, Atatürk Parkı, İnönü Parkı ve Abidin Dino Parkı'na giderek akşama kadar bağlama çalıp türkü söylüyor ve kendisini dinleyenlerin verdiği bozuk paralarla çocuklarını okutup evini geçindiriyor. Kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmek için bu işi yaptığını söyleyen Celal Çınar, babasının da sokak müzisyeni olduğunu ve bağlama çalmayı ondan öğrendiğini söyledi.