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Çağlayancerit doğalgaza kavuşuyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Çağlayancerit doğalgaza kavuşuyor
KAHRAMANMARAŞ'IN Çağlayancerit ilçesinde vatandaş doğalgaza kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlçeye götürülecek olan doğalgazın temel atma törenine Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Özkan, kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında; ilçeyi doğalgaz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Özkan, bu güzel hizmetin ilçeye sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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Çağlayancerit doğalgaza kavuşuyor
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