Çiftçiye büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediyesi, ilçedeki 4 bin çiftçiye tohum ve gübre desteğinde bulunacak. Her çiftçiye 500'er kilogram tohum ve 500'er kilogram gübre desteğinde bulunacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 2 bin ton tohum ve 2 bin ton gübre dağıtımı için Gaziantep Valisi Davut Gül ile İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan'la protokol imzaladı. Şahinbey Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik hayata geçirilen projenin imza töreninde konuşan Gül, "Bugün büyük bir emek ve alın teri ile toprağı işleyen çiftçilerimiz için 2 bin ton buğday tohumu ve arpa ile yine 2 bin ton gübrenin dağıtılmasını içeren iki protokol imzaladık. Şahinbey'de çiftçilik yapan her çiftçimizin attığı buğdayın, arpanın ve gübrenin yarısı Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanıyor" dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, 3 yıldan bu yana çiftçilere 6 bin ton buğday, 6 bin ton gübre, 10 bin 500 ton küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemi, 750 bin zeytin fidanı ve 150 bin fıstık fidanı dağıttıklarını söyledi. Tahmazoğlu, bunların yüzde 50'sinin belediye tarafından karşılandığını ve şu ana kadar toplam maliyetin 20 milyon 295 bin lira olduğunu dile getirdi. Verdikleri destekle ilçe sınırları içinde ekilmeyen tarla kalmadığını söyleyen Tahmazoğlu, "Verdiğimiz tohumlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sertifikalı ve ilaçlı ürünleri. Dolayısıyla hem yerli ürün hem de yüzde 20'den fazla ürün artışı sağlayan çiftçimizin ürün artışına destek olan bir tohum. Çiftçimiz bu uygulamadan memnun. Bizler de hem çiftçimiz kazandığı için hem de stratejik ürünler olması nedeniyle ülkemiz kazandığı için son derece mutluyuz" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise son 3 yıldır Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere çok ciddi desteklemeler yapıldığı vurgulanarak çiftçilerin tüm ihtiyacının karşılandığını söyledi.