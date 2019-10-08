Ekmek almaya giderken canından oldu

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ekmek almak için yolunkarşısındaki fırına gitmeyeçalışan 8 çocuk babasıkamyonetin çarpmasısonucu yaşamını yitirdi.Gaziantep'in Nurdağıilçesinde meydana gelenkazada, ekmek almak içinaracından inip yolun karşısınageçmek isteyenMehmet Durmuş'a (55) Ö.B.yönetimindeki 27 TB 909plakalı kamyonet çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulanDurmuş'u görenler, sağlıkve polis ekiplerine haberverdi. İhbarla gelen sağlıkgörevlileri yaptığı kontrolde, 8çocuk babası Durmuş'un hayatınıkaybettiğini belirledi.Mehmet Durmuş'un cansızbedeni, otopsi yapılmak üzereAdli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kazayla ilgili soruşturmabaşlatılirken, Durmuş'un cenazesininotopsinin ardından memleketiŞanlıurfa'nın Suruç ilçesindetoprağa verileceği öğrenildi.