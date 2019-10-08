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Ekmek almaya giderken canından oldu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Ekmek almaya giderken canından oldu
GAZİANTEP'TE ekmek almak için yolun karşısındaki fırına gitmeye çalışan 8 çocuk babası kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, ekmek almak için aracından inip yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Durmuş'a (55) Ö.B. yönetimindeki 27 TB 909 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Durmuş'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, 8 çocuk babası Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Durmuş'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılirken, Durmuş'un cenazesinin otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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Ekmek almaya giderken canından oldu
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