Ekmek almaya giderken canından oldu

GAZİANTEP'TE
ekmek almak için yolun
karşısındaki fırına gitmeye
çalışan 8 çocuk babası
kamyonetin çarpması
sonucu yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nurdağı
ilçesinde meydana gelen
kazada, ekmek almak için
aracından inip yolun karşısına
geçmek isteyen
Mehmet Durmuş'a (55) Ö.B.
yönetimindeki 27 TB 909
plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan
Durmuş'u görenler, sağlık
ve polis ekiplerine haber
verdi. İhbarla gelen sağlık
görevlileri yaptığı kontrolde, 8
çocuk babası Durmuş'un hayatını
kaybettiğini belirledi.
Mehmet Durmuş'un cansız
bedeni, otopsi yapılmak üzere
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma
başlatılirken, Durmuş'un cenazesinin
otopsinin ardından memleketi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde
toprağa verileceği öğrenildi.