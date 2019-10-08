Erdemli İŞKUR kuraları çekildi

BUGÜN NELER OLDU

Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne alınacak olan hizmetli personeli için kuralar noter huzurunda çekildi. Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimini Erdemli Üçüncü Noteri Ercan Uzunger yaptı. İŞ-KUR Erdemli Merkez Müdürü Mustafa Doğan ile Milli Eğitim Şube Müdürü Niyazi Gürgan'ın da hazır bulunduğu kura çekiminde okullara alınacak 95 temizlik görevlisi için bin 596 kişi, 23 güvenlik görevlisi için ise 144 başvuru yapıldı. İŞ-KUR kanalı ile iş başı yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlileri okulların kapanacağı 30 Haziran 2020 tarihine kadar görev yapacağı bildirildi.