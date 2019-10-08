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mozaiğine kadın eli dokundu

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Hatay mozaiğine kadın eli dokundu
HATAY'DA 15 yıl önce hobi olarak başladığı mozaik çalışmalarıyla tanıtan Elif Kocaoğlu Kültekin, Hatay'ın kültürel mirasını sahiplenmesi konusunda mozaik sanatını daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Son dönemlerde Hatay'ın mozaik sanatı ile daha fazla anıldığını ifade eden Elif Kocaoğlu Kültekin, sanatın tarihler boyunca bir önem taşıdığını belirtti. Kocaoğlu, "Bizim kültürel mirasımız, bu sebeple sanatı daha fazla önemsiyorum. Sadece yapmak için aynı zamanda da öğretmek ve tanıtmak için de uğraşıyorum" dedi. Mozaik sanatının estetik ve ince işçilik gerektirdiğini anlatan Kültekin, "Mozaik sanatı zahmetli bir iş büyük çalışmalar yaklaşık bir ay sürebiliyor. Küçük çalışmalar ise günü birlik süreçler içinde bitebiliyor" dedi. "Bu sanatın farkı tamamen taş ve kerpeten kullanıyorsunuz başka hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Taşları bir bir kerpetenle kırarak şekillendiriyoruz" diye konuşan Kocaoğlu, "Yapacağınız çalışmaya göre şekillendirmeye çalışıyoruz" dedi.
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Hatay mozaiğine kadın eli dokundu
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