İncirli mağaranın iklimi araştırılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi, Fransa Savoy Üniversitesi, Nice Sophia-Antipolis Üniversitesi ve Mağara Meraklıları Derneği ve Geçitkale Belediyesi İşbirliği ile birlikte İncirli Mağarası'nda yürütülen bilimsel çalışmalar devam ediyor. Mağaranın ikliminin araştırılmasına yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarla, mağara ortamının özellikleri, mağara canlılarının araştırılması ve korunmasının yanında, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki fayların faaliyetleri ile ilgili sinyaller de izlenecek. Mağaranın iklimsel verilerinin kaydedilmesi için ise Bernard Laplaud tarafından 30 dakikada bir kayıt yapan veri toplayıcı dizayn edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezinden Prof. Dr. Salih Gücel yürütülen çalışmalarla ilgili verdiği bilgide, mağara ortamının özellikleri ve mağara canlılarının araştırılması, korunması çalışmalarına ekip olarak devam edildiğini, bunun yanında Mağaranın ve ziyaretçilerin korunması ile ilgili çalışmaların da beraber yürütüldüğünü belirtti.