Kaan ve Dilara’nın muhteşem düğünü

BUGÜN NELER OLDU

tanınmış ailelerinden Ceyhanlı avukat Sami- Gülbin Güleçyüz'ün inşaat mühendisi oğulları Niyazi Kaan hayatını Alp-Zeynep Tiryaki çiftinin mimar kızları Dilara ile birleştirdi. Sheraton Grand Adana Hotel'de düzenlenen düğün muhteşem geçti. İş, siyaset ve cemiyet hayatının önemli isimlerin katıldığı gecede tam anlamıyla bir şıklık yarışı vardı. Düğüne katılan dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev, konuklara Türk ve batı ezgilerinden oluşan unutulmaz müzik ziyafeti çekti. Saint Benoit Fransız Lisesi'nin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitiren gelin ile Üsküdar Amerikan Lisesi'nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi'ni bitiren damat hayatlarını İstanbul'da sürdürecekler.