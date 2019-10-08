Kupada rekor üstüne rekor

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın son gününde iki Türkiye rekoru kırıldı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonda, Erdemli Atış Poligonu'ndaki 10 metre tabanca atışları yapıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerindeki yarışlarda, sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Büyük kadınlarda birinciliği İstanbul Yenidoğu Spor Kulübü Derneği sporcusu Canan Türkoğlu elde etti. Türkoğlu, 237.1 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Genç kızlarda Ankara Gazi Gücü Gençlik Derneği'nden Şevval İlayda Tarhan birinci olurken, genç kızlar takım birinciliğini de Ankara Gazi Gücü Spor Kulübü kazandı.